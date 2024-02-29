Экс-полицейского приговорили к трем с половиной годам по делу об отравлении напитком «Мистер сидр»

В Самарской области суд приговорил экс-сержанта полиции к трем с половиной годам колонии по делу о краже метилового спирта, использование которого в напитке «Мистер сидр» привело в прошлом году к гибели нескольких десятков человек. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Кроме экс-сержанта, суд приговорил два других фигурантов дела к трем годам трем месяцам и трем годам и шести месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов. Всех фигурантов признали виновными в покушении на кражу в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 3 статьи 158 УК).

По версии следствия, в дни дежурств в течение трех недель полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого объекта. Там двое других фигурантов дела, отец и сын, с помощью насоса перекачивали жидкость, а затем вывозили ее. Фигуранты дела думали, что похищают этиловый спирт, но на самом деле они украли метиловый спирт на 102 тысячи рублей.

О массовом отравлении напитком «Мистер Сидр» стало известно в июне прошлого года. После его употребления погибли десятки человек, больше 100 пострадали. В их крови обнаружили метанол. Он вызывает тяжелое отравление, слепоту, боли и судороги. По словам медиков, для летального исхода достаточно дозы в 100 миллилитров вещества. Следствие выяснило, что опасный для жизни метанол, из которого производили «Мистер сидр», украли с полицейского склада.

После произошедшего министр внутренних дел Владимир Колокольцев также уволил двух высокопоставленных региональных полицейских — генерал-майора Юрия Сафронова и начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области полковника Александра Ремнева.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.