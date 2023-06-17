Напитком «Мистер сидр» отравились уже 106 человек, 36 из них погибли

Количество пострадавших от отравления напитком «Мистер сидр» достигло 106 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок. На стационарном лечении сегодня находятся 19 человек», — сказал он.

Мурашко не привел статистики отравлений по регионам, однако ранее сообщалось, что больше всего людей отравились в Ульяновской области, также случаи отравлений были в Самарской, Нижегородской, Курганской областях и Удмуртии.

6 июня суд арестовал на два месяца производителя напитка «Мистер Сидр» предпринимателя из Самарской области Анара Гусейнова. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже следствие выяснило, что опасный для жизни метанол, из которого производили «Мистер сидр», украли с полицейского склада. Были задержаны сержант полиции, который охранял склад, и двое подручных Гусейнова, которые вывезли оттуда метанол.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также уволил двух высокопоставленных региональных полицейских — генерал-майора Юрия Сафронова и начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области полковника Александра Ремнева.

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