Экс-наемника ЧВК «Вагнер» приговорили к 17 годам колонии за изнасилование двух девочек

Новосибирский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима экс-наемника ЧВК «Вагнер» Сергея Шахматова по делу об изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили пресс-служба судов региона и «Сибирь.Реалии».

Суд приговорил экс-наемника к 17 годам колонии 28 февраля. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Шахматова арестовали в мае прошлого года. Как утверждает издание «Родные берега», весной 2023 года Шахматов заманил в гаражный кооператив двух девочек 11 и 12 лет. Там он изнасиловал обеих. В суде он не отрицал свою причастность к изнасилованию. При этом Шахматов говорил, что был в невменяемом состоянии из-за наркотиков и алкоголя. «Родные берега» также пишут, что до этого Шахматов уже был судим за мошенничество и кражи.

В начале этого года Дальнереченский районный суд Приморского края приговорил Максима Волкового, участвовавшего в войне в Украине, к семи годам колонии строгого режима за убийство. СМИ писали, что в марте 2022 года мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство. В колонии он завербовался в ЧВК Вагнера и отправился воевать в Украину, благодаря чему получил помилование.

При вынесении нового приговора суд не счел имеющуюся у Волкового судимость отягчающим обстоятельством, зато посчитал смягчающими обстоятельствами его участие в войне и полученные государственные награды.

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