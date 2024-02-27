На студентку завели дело из-за мема с Путиным 

В Ростове-на-Дону на студентку местного вуза завели административное дело по статье об оскорблении государства (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за мема с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, в 2022 году девушка опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» фотографию президента с подписью: «мы-то отсосем и сплюнем, а вот американцы свой хуй от наших слюней не скоро отмоют».

Как сообщается, силовики пришли в учебное заведение, где и составили на студентку административный протокол.

В конце ноября прошлого года ​по этой же административной статье пенсионера из Краснодарского края Анатолия Лилейкина привлекли к ответственности из-за поста, в котором говорилось: «Владимира Путина в отставку, как самозванца, заведомо незаконно захватившего власть в стране исключительно для создания условий олигархам-ворам для прямого отмывания-легализации воровской приватизации 90-х годов». Какое именно ему назначили наказание — неизвестно.

В 2019 году Лилейкина уже штрафовали на 70 тысяч рублей из-за публикации, в которой он написал, что Путин — государственный преступник, вор и самозванец.

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