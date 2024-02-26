Украинская прокуратура начала расследование из-за видео с убийством, как утверждается, украинских пленных

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей Украины начали расследование после того, как в телеграме опубликовали видео убийства, как утверждается, семи украинских военнопленных под Бахмутом. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

Видео, о котором идет речь, распространилось в телеграме 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения. По данным генпрокуратуры Украины, российские военные расстреляли военнопленных между селами Ивановское и Хромово Донецкой области.

На распространенной записи, предположительно, российские военнослужащие говорят украинцам выйти из окопа. После этого они собирают украинских военных в одном месте, отходят на несколько метров и открывают по ним автоматную очередь. Проект DeepState писал, что были убиты военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что точное число убитых неизвестно. Откуда могли быть российские военные, расстрелявшие их, на данный момент не уточняется.

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