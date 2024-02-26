Против петербурженки возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии из-за плаката со стихами Тараса Шевченко

Против 18-летней жительницы Петербурга Дарьи Козыревой возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает «Ротонда», ссылаясь на адвоката девушки Владислава Сосенского.

Во вторую годовщину войны в Украине Козырева, как пишет издание, наклеила плакат на памятник Тарасу Шевченко со строчками из его стихотворения «Завещание». Девушку задержали, обвинив в неповиновении сотруднику полиции. Однако позже силовики провели следственные действия уже в рамках уголовного дела.

«Дискредитация стала повторной, потому что ранее ее оштрафовали за пост во “ВКонтакте”, где Козырева писала о своем отношении к спецоперации», — пишет «Ротонда», отмечая, что из-за этого административного дела девушку отчислили с первого курса медицинского факультета СПбГУ.

Кроме того, в конце декабря 2022 года, когда Козырева еще училась в школе, она разрисовала инсталляцию на Дворцовой площади в виде сердец с надписью «Мариуполь», написав «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».

Ее тогда также задержали и составили на нее протокол о «дискредитации» армии. Позже против Козыревой возбудили уголовное дело об умышленной порче имущества (часть 1 статьи 167 УК), но, по данным «ОВД-Инфо», с тех пор силовики не проводили никаких следственных действий по этому делу.

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