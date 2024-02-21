В Эстонии за три месяца задержали десять человек по подозрению в работе на российские спецслужбы



С декабря 2023 года по февраль 2024-го в Эстонии задержали десять человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщила эстонская контрразведка.

Шесть из десяти задержанных находятся по арестом, им вменяют в вину угрозу госбезопасности Эстонии.

Эстонская контрразведка утверждает, что задержанные собирали информацию для подготовке к терактами или же подстрекали к их совершению. В Эстонии сообщили, что они это делали по заданию российских спецслужб.

Среди задержанных — подозреваемые в том, что они разбили окна в машинах министра и журналиста. ERR пишет, что речь идет о порче автомобилей главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса и главреда Delfi на русском Андрея Шумакова.

В середине января стало известно, что в Эстонии задержали профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы. Его заподозрили в поддержке разведывательной деятельности против Эстонии.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.