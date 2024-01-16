В Эстонии задержали профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает издание ERR.

По информации журналистов, Морозов находится в тюрьме Таллина с 3 января. Факт его задержания изданию подтвердили в прокуратуре. Следствие считает, что на свободе он мог бы уклониться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления. Морозова подозревают в поддержке разведывательной деятельности против Эстонии.

«Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную», — заявил глава глава эстонской полиции безопасности Марго Паллосон.

Вячеслав Морозов — гражданин России. В Тартуском университете он преподавал политологию. В учебном учреждении журналистам сообщили, что трудовые отношения с Морозовым были прекращены после того, как он получил статус подозреваемого.

На сайте эстонской научной информационной системы ETIS говорится, что с 1997 по 2010 год Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете. Затем он стал профессором исследований Евросоюза и России в Институте политических исследований факультета социальных наук Тартуского университета. С 2023 года Морозов работал профессором международной политической теории.

На этом же сайте указано, что сейчас в разработке у Морозова находятся два научных проекта. Один — об исследовании элитного и массового дискурса в российско-эстонских отношениях. Эстонский исследовательский совет выделил на это почти 692 тысячи евро. Второй — «Когда каждое действие — война: динамика посткрымского конфликта и внешняя политика России». В аннотации говорится, что автор исследует «спираль ухудшения отношений между Россией и Западом с 2014 года». Исследовательский совет Норвегии выделил на этот проект 64 тысячи евро.

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