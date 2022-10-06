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Интервью

«Если хотя бы один человек не нажмет на курок — это уже успех»

Экс-директор «Ночлежки» Григорий Свердлин — о своем новом проекте «Идите лесом». Он содействует россиянам, которые не хотят на войну

06.10.2022

В марте Григорий Свердлин, больше десяти лет руководивший фондом помощи бездомным «Ночлежка», покинул свой пост и уехал из России. После объявления мобилизации он запустил проект «Идите лесом». Его задача — помочь россиянам, подлежащим мобилизации, легально или нелегально покинуть страну, спрятаться от призыва или сдаться в плен. «Холод» поговорил со Свердлиным о том, как это будет работать.

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Как ты решил создать проект?

— Начало мобилизации для меня, как и для многих других, стало вторым 24 февраля. Но в этот раз у меня было больше сил: я почувствовал, что могу помочь не только своим друзьям, но и сделать что-то большее. Начал разговаривать со знакомыми и понял, что могу собрать крутую команду. В понедельник [26 сентября] мы приняли решение создать организацию, а уже к пятнице у нас были все необходимые сотрудники, несколько сотен волонтеров, инфраструктура, название, логотип, фирменный стиль. Оказывается, можно и так.

То есть сейчас «Идите лесом» уже работает?

— Да, мы уже начали помогать людям. За первые трое суток к нам обратилось 3423 человека, и мы очень боимся захлебнуться под валом запросов. Но есть и много желающих быть волонтерами — мы набрали уже 350 человек. 

Что именно делают все эти люди?

— У нас есть волонтеры первой линии: люди пишут им в телеграме и получают первичную консультацию. Потом, если необходимо, подключаются юрист или психолог, по мере возможностей будем выделять и финансовую помощь на эвакуацию или шелтер. Кому-то хватит нескольких консультаций, а кого-то мы будем долгосрочно сопровождать. Цель своего существования мы формулируем как «помочь максимальному количеству людей не принимать участие в войне». Будем помогать сдаваться в плен, прятаться от призыва, законно или незаконно пересекать границу. 

Например, если человек принимает решение переехать из квартиры, в которой он прописан, мы найдем, куда он может спрятаться. И, кстати, уже есть люди, которые предлагают нам свои пустующие дома или дачи — будем сводить одних с другими. 

То же самое с нелегальным выездом за рубеж: люди, которые живут в приграничных зонах, будут переводить [через границу] тех, кому нужно укрыться от мобилизации. У нас нет сомнений, что, как только (и если) границы закроют, появится миллион альтернативных способов покинуть страну — за деньги или бесплатно. Граница огромная, охраняется она далеко не на всем протяжении. 

Очень многих людей бесит происходящее, и они готовы рисковать собственной свободой, помогая другим выбираться. У нас уже есть такие обращения: «Я нахожусь там-то, запишите мой контакт, а сообщение удалите». То есть они понимают риски, но остаются с нами на связи. И таких сообщений я получил несколько десятков — это вообще сильно. При этом, конечно, мы тщательно проверяем всех волонтеров, с которыми ведем коммуникацию касательно нелегального отъезда. Самое страшное, что мы можем сотворить, — это подставить тех, кто к нам обращается.

«Если хотя бы один человек не нажмет на курок — это уже успех»
Будете ли вы пытаться договариваться с военкоматами?

— Я бы не использовал слово «договариваться», но защищать права людей, в том числе в юридической плоскости, мы, конечно, будем. У нас уже есть специалисты, которые готовы этим заниматься, хотя их не хватает: они сейчас нарасхват. При этом мы понимаем, что сейчас гребут всех подряд, мы все знаем миллион таких случаев. Конечно, будем пытаться отбить людей через суд, но все-таки особых надежд на то, что это будет массово успешно, мы не возлагаем.

Самая противоречивая из задач, которые ты озвучил, — помогать сдаться в плен. Как это будет устроено?

— Если человек принимает такое решение, наша задача — помочь ему сделать это максимально безопасно. Мы уже на связи с украинской стороной, будем вместе с ними координировать этот процесс. Украина в этом заинтересована, они сами уже запустили бот в телеграме, который помогает русским военнослужащим сдаться в плен. Этот вариант, конечно, подразумевает, что человек не сможет вернуться в Россию до смены режима.

Сложно представить все это в официальной организации — звучит, скорее, как анархистская инициатива.

— У нас, конечно, не благотворительный фонд, это бог знает что. Но это и не анархистская инициатива, я не очень верю в эффективность чисто горизонтальных структур для решения конкретных задач. У нас система вертикально-горизонтальная, довольно четкие процессы, распределение задач. Но это действительно, скорее, партизанщина. Тем не менее мы планируем зарегистрировать юрлицо. Но в какой стране это будет и будет ли это НКО, непонятно, сейчас вообще не до этого: мы работаем нон-стоп без легального статуса. 

Но вы все равно нашли финансирование?

— Мы нашли финансирование буквально на первый месяц, а дальше очень надеемся на краудфандинг. Хотя мы ни слова не сказали о том, что нам нужны деньги, люди уже спрашивают, как нам донатить. Я очень много лет в благотворительности, но никогда не видел такого отклика, как в последние несколько дней. Я до трех ночи работаю, а потом до шести утра разбираю предложения помочь, свалившиеся во все мессенджеры. Я могу ошибаться в силу природного оптимизма, но у меня есть ощущение после этих нескольких дней, что у многих людей накопилась критическая масса гнева, им надоело бояться и они хотят хоть что-то делать. 

А есть те, кто направляет гнев на вас?

— Конечно, обливают помоями с двух разных сторон. Одни говорят, что мы предатели, а родину надо защищать. Другие спрашивают, зачем мы укрываем людей от мобилизации вместо того, чтобы свергать Путина.

И зачем?

— В России около 4 миллионов силовиков. Эти люди готовы стрелять по мирному протесту. Мне кажется, все последние годы мы ходили на митинги, просто чтобы выговориться и посмотреть на людей, которые разделяют наши взгляды. Никакой надежды, что мирный протест изменит ситуацию в стране, у меня не было с 2012 года. Для меня наш антивоенный проект «Идите лесом» — это более умная форма гражданского сопротивления. Если мы в меру своих сил провалим мобилизацию, это гражданское сопротивление наверняка найдет другие формы. Но сейчас выходить на улицы имеет смысл только с целью борьбы с собственным отчаянием. Я сам в феврале и марте выходил на одиночные пикеты, но понимал, что ситуацию в целом это не изменит.

Если хотя бы один человек благодаря нашему проекту не нажмет на курок или не попадет в тюрьму за дезертирство, то это уже огромный успех. Мы хотим, чтобы люди вышли из состояния апатии — «ну, мобилизуют, и ладно» — и пришли к ответственности хотя бы за собственную жизнь. Поняли, что они не обязаны идти в военкомат, можно прятаться от мобилизации, можно уехать из страны и даже есть желающие им в этом помогать. 

В России есть недостаток отвественности за свою жизнь?

— Очень большой. После жуткого XX столетия в России острая нехватка чувства собственного достоинства, готовности принимать решения и думать своей головой. Поэтому с нами можно было делать все это последние 20 лет. Конечно, это не касается всех, но в среднем это так. 

Не как создатель «Идите лесом, а просто как человек: что ты думаешь о людях, которые ничего не предпринимают и просто надеются, что их пронесет?

— По-человечески я их хорошо понимаю. Такие решения принимать тяжело и страшно. Чтобы признаться себе в том, что тебя в любой момент могут загрести и через неделю отправить в окоп, нужно большое мужество. Если человеку ставят страшный диагноз, он с большой вероятностью какое-то время будет в стадии отрицания. В ней можно провести много времени — до, собственно, попадания в окоп.

Для части людей в странах, куда сейчас едут русские, эта волна эмиграции дискомфортна. В Грузии я несколько раз слышала, что местные боятся, что «спасать русский мир» придут к ним домой. 

— Лично я, живя в Грузии, с таким мнением не сталкивался, но слышал его в пересказе. При этом я, как и многие грузины, понимаю: чтобы Россия пришла «спасать» своих граждан, достаточно 20 русских. Цифры тут ничего не определяют. Само наличие общей границы с нынешней Российской Федерацией, к сожалению, представляет для стран опасность. Тем не менее сейчас уже очевидно, что российская армия не в той кондиции, чтобы думать о Грузии или Казахстане. 

В чем влияние русских бесспорно, так это в росте цен. Но при этом уезжающие из России — это ценные эмигранты: например, Канада заманивает таких к себе. Это люди с образованием, активной жизненной позицией, многие из них с деньгами, некоторые с немаленькими, регистрируются и платят нехилые налоги IT-компании. В итоге это приводит к росту ВВП и уровня жизни. Да, на короткой дистанции неприятно, что цены растут, но на длинной это ускоренное экономическое и, дай бог, культурное развитие этих стран. 

Ты сам уже полгода в эмиграции. Расскажи об этом опыте

— Это опыт не для слабонервных. Эмиграция, особенно вынужденная (я до последнего не хотел уезжать), — это тяжко. Это другой вид стресса: если, будучи в России, я не чувствовал себя в безопасности и очень боялся подставить «Ночлежку», которой я тогда руководил, то, уехав в Грузию, остался без дома, лишился близких, родных мест. Мне очень не хватает Петербурга. Первые месяцы было плохо, но постепенно среда обитания отрастает заново.

Чем ты занимался, пока не придумал «Идите лесом»?

— После начала войны появилось очень много волонтерских инициатив помощи беженцам, причем большинство были созданы людьми, у которых не было в этом никакого опыта. Они, конечно, немедленно начали наступать на грабли, на которые я и многие мои коллеги когда-то наступали. Я их консультировал: с кем-то один раз поговорил, с кем-то 20 — в общем, старался делиться экспертизой. Очень хотелось им помочь и косвенно помогать пострадавшим от войны. И, чтобы жить, я за деньги консультировал российские и зарубежные НКО, которые занимаются проблемами, не связанными с беженцами.

Ты много лет занимался темой бездомности. Как война повлияла на эту сферу?

— Я знаю от коллег из разных организаций, в том числе из «Ночлежки», что количество обращений выросло на 30-40% по сравнению с довоенным периодом. Это в основном люди, которые остались без работы из-за закрытия или разорения компаний. Также те, кто уехал на заработки в большие города, ничего не нашли, а вернуться — стыдно или уже некуда.

При этом у всех благотворительных организаций в России беда с пожертвованиями, и она будет только усугубляться. Если говорить о перспективах, то к концу года минимум на 70% сократятся корпоративные пожертвования и минимум на 50% — частные. Ситуация с бездомностью сильно зависит от экономики страны, но очевидно, что она будет ухудшаться. По моей грубой оценке, к концу года количество обращений вырастет вдвое по сравнению с началом февраля. При этом, думаю, сил на долгосрочную сложную помощь не останется. На раздачу еды коллеги еще найдут ресурсы, но на полноценную реабилитацию — вряд ли.

Сфера благотворительности в России в последние годы интенсивно развивалась, но сейчас она откатывается назад. Сколько лет понадобится, чтобы вернуть ее к состоянию начала февраля? И готов ли ты этим заниматься?

— Даже если прямо сейчас остановится война, потребуется несколько лет. Многие процессы разрушены, часть важных для отрасли людей не вернутся, теряются связи и профессиональный опыт. При этом сейчас я готов вернуться и все восстанавливать. Но буду ли я так думать через пять лет — не знаю. Возможно, нет.

Люди, которые обращаются в проект «Идите лесом», планируют вернуться в Россию?

— Насколько я могу судить, да. Так же, как и я сам. С другой стороны, я понимаю, что чем больше времени пройдет до смены режима, тем меньшее количество людей решится на реэмиграцию. Понятно, что ничем хорошим для России потеря всех этих людей не обернется.

Автор
Ксения Морозова
Фото на обложке
архив Григория Свердлина
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