Супруга Алексея Навального Юлия выступила на Мюнхенской конференции

Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции. Это ее первое публичное выступление после появления сообщений о смерти Алексея Навального.

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я тоже думала, стоит ли мне идти сюда или сразу же лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене.

Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников. Потому что долгие годы — и вы все это знаете — мы не можем верить Путину, путинскому правительству: они всегда лгут.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех, находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией в последние годы».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.