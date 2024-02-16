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Суд отклонил иск из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой к МТС на миллиард долларов

14:15 • 16.02.2024

Таганский районный суд Москвы отклонил иск на миллиард долларов к оператору МТС (ПАО «Мобильные системы») из-за «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», пишет «Коммерсант». МТС называют одним из организаторов вечеринки, но в компании заявили, что не проводили это мероприятие.

Иск подал адвокат Александр Трещев. Он потребовал взыскать с МТС миллиард долларов в качестве моральной компенсации и перевести эти деньги в фонд поддержки участников войны в Украине «Защитники Отечества». Сам Трещев на заседание не пришел. 

В качестве ответчика выступал Игорь Мишин, генеральный продюсер принадлежащего МТС онлайн-кинотеатра KION. В заявлении он был указан как «вице-премьер МТС». Мишин был одним из гостей «голой вечеринки».  

Ранее продюсер Александр Иншаков и другие истцы подавали коллективный иск против МТС и Ивлеевой в Хамовнический районный суд. Суд не зарегистрировал этот иск, потому что ответчик не проживает в Хамовниках.   

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