Окончание войны грозит России миллионами безработных

Окончание активных боевых действий между Россией и Украиной может привести к массовым увольнениям, в результате которых миллионы россиян, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, останутся без работы. В этом мнении сошлись экономисты и эксперты, опрошенные «Холодом», в рамках большого исследования реального сектора российской экономики.

«Люди, которые вместо того, чтобы печь хлеб, стали собирать дроны, потеряют свою квалификацию за эти годы. А квалификация “дронщика” в прежних объемах нужна уже не будет. На улице окажутся сотни тысяч людей, которые в “гражданке” не найдут тех зарплат, которые они получали на “оборонке”», — предупреждает экономист Евгений Надоршин.

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За прошедшие два года сотни предприятий ОПК и тысячи компаний, которые присоединились к выполнению госборонзаказа, набрали сотни тысяч новых сотрудников, необходимых для расширения производств и перевода их на двух-трехсменный режим работы. Однако в стране дефицит квалифицированных кадров — чтобы набрать новых сотрудников, предприятия оборонки прибегают к самым разным способам: устраивают ярмарки вакансий, открывают мобильные пункты привлечения персонала, а порой и вовсе используют маркетинговые методы, например, проводят акции «Приведи друга».

Надоршин оценивает объем новых рабочих мест, которые в российской экономике создала война, в два-три миллиона человек. Это люди, которые задействованы непосредственно на военных предприятиях и те, кто вышел в гражданский сектор, но все равно занимаются производством военной или смежной продукции. Именно эти люди, по его мнению, и находятся в зоне риска после окончание активной фазы войны.

Экономист Николай Кульбака говорит: «Сократят, конечно, бюджетные расходы на оборонку, поддержка этих предприятий прекратится, и естественно, занятость резко упадет. В России очень низкий уровень мобильности рабочей силы. Сейчас, если они [власти] попытаются перевести экономику на более советский вариант производства ОПК, то это будет можно сделать только путем сильнейшего обнищания людей».

Перспективы предприятий, связанных с ОПК, напрямую зависят от бюджетных расходов, которые последние два года были рекордными. Однако объем расходов на 2024 год уже начал падать: 4,6 триллиона рублей против почти 5 триллионов в 2023 году. Возможности государства увеличивать госрасходы в условиях третьего года с рекордным дефицитом бюджета сокращаются.

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