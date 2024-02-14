В Селидово Донецкой области под удар попали пятиэтажка и больница

В Селидово Донецкой области в результате ночных обстрелов погибли три человека, еще 12 пострадали. Под удар попали жилой дом и больница, сообщают украинские власти.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в ночь на 14 февраля российская армия нанесла массированный ракетный удар по городу Селидово. Как сообщается, в 23:30 ракета попала в пятиэтажный жилой дом, разрушив один подъезд.

«Ранения различной степени тяжести получили пять человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также повреждения получил 52-летний мужчина, проходивший мимо многоэтажки», — говорится в сообщении прокуратуры.

В час ночи ракета попала в медицинское учреждение. Там, по информации ведомства, погибли три человека: «38-летняя женщина, находившаяся в больнице на сохранении беременности, и 36-летняя мать с сыном девяти лет». Кроме того, от удара пострадали еще шесть пациентов, среди них шестимесячный младенец.

В ГСЧС Украины уточняют, что основной удар пришелся по родильному отделению. Всего в больнице во время атаки находились около 200 человек.

Российские власти не комментировали удар по Селидово. Накануне, 13 февраля, российские военные блогеры, сообщили об ударе по учебному полигону ВСУ в Селидово. Так, в телеграм-каналах «Рыбарь» и «военкора» «Комсомольской правды» Александра Коца утверждается, что российская армия ударила по украинскому полигону ракетами «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

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