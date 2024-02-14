Магнитогорского блогера, который изобразил секс с другом на кровати в торговом центре, оштрафовали за «пропаганду ЛГБТ»  

Мировой суд в Магнитогорске оштрафовал местного блогера на 100 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» в интернете (часть 3 статьи 6.21 КоАП), сообщает «Верстов.Инфо». Юноша и его друг изобразили секс на кровати в торговом центре.

Издание отмечает, что в начале февраля двое молодых людей разделись до трусов в холле торгового центра «Гостиный двор», легли на выставочную кровать, накрылись одеялом и сделали вид, что занимаются сексом. Это попало на камеры видеонаблюдения. «Верстов.Инфо» пишет, что один из парней также выложил ролик с произошедшим в интернет. По информации журналистов, второго юношу также будут судить.

Издание отмечает, что оштрафованного за «пропаганду ЛГБТ» блогера ранее арестовали по другой административной статье — о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Поводом стало то, что он «громко и нецензурно выражался» в другом торговом центре.

На сайте Правобережного районного суда Магнитогорска есть запись от 9 февраля об аресте студента Евгения Пенькова. Суд постановил, что, находясь в зоне фудкорта ТЦ «Семейный парк», юноша «громко выражался нецензурной бранью, вел себя нагло и развязно».

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