Байден раскритиковал Трампа после его слов о том, что он поддержал бы российскую агрессию против стран НАТО

Действующий президент США Джо Байден раскритиковал экс-президента страны Дональда Трампа за его слова о том, что тот поддержал бы российскую агрессию против стран НАТО.

Как передает телеканал CNN, Байден заявил, что Трамп «послал миру опасный и шокирующий антиамериканский сигнал» и по сути «пригласил Путина» напасть на некоторых союзников США по НАТО.

«Бывший президент США сказал это. Весь мир это услышал, и, что хуже всего, он именно это и имел в виду. Ни один другой президент в истории никогда не склонялся перед российским диктатором. Скажу это как можно яснее: я никогда не буду этого делать. Ради бога, это глупо, это позорно, это опасно, это антиамерикански», — заявил Байден.

По словам Байдена, Трамп считает НАТО бременем, которое вымогает у Америки деньги. «Он не понимает, что НАТО построен на принципах свободы, безопасности и суверенности», — добавил Байден, назвав обязательства США перед альянсом «священными».

11 февраля, выступая на встрече со своими избирателями в Южной Каролине, Дональд Трамп рассказал о своем якобы имевшем место разговоре с одним из европейских лидеров.

Тот якобы спросил Трампа, будет ли США защищать своих союзников по НАТО от российской агрессии, если те не заплатят полагающиеся взносы. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их [Россию] делать все, что они, черт возьми, хотят. Ты должен заплатить», — ответил ему Трамп.

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