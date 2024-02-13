Три человека погибли от ударов российской армии по Харьковской и Днепропетровской области

От атаки по селу Куриловка в Купянском районе Харьковской области погибли два мирных жителя, среди них — 56-летний фермер. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Пострадали еще два человека: женщина и 36-летний мужчина. Оба находятся в состоянии средней тяжести.

По данным Синегубова, утром 13 февраля российская армия обстреляла 15 населенных пунктов в Харьковской области, среди них — город Волчанск, поселок городского типа Казачья Лопань, села Куриловка, Уды, Глубокое, Лукьянцы, Синьковка и Петропавловка.

В городе Никополе Днепропетровской области при артиллерийском обстреле погиб 64-летний мужчина, написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лисак.

В ночь на 13 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. От ударов были повреждены три частных дома, пострадали энергетический и инфраструктурный объекты. Некоторые районы Днепра остались без света и воды.

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