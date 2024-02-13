Поддержать
Новости

Три человека погибли от ударов российской армии по Харьковской и Днепропетровской области

13:42 • 13.02.2024

От атаки по селу Куриловка в Купянском районе Харьковской области погибли два мирных жителя, среди них — 56-летний фермер. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Пострадали еще два человека: женщина и 36-летний мужчина. Оба находятся в состоянии средней тяжести. 

По данным Синегубова, утром 13 февраля российская армия обстреляла 15 населенных пунктов в Харьковской области, среди них — город Волчанск, поселок городского типа Казачья Лопань, села Куриловка, Уды, Глубокое, Лукьянцы, Синьковка и Петропавловка. 

В городе Никополе Днепропетровской области при артиллерийском обстреле погиб 64-летний мужчина, написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лисак.  

В ночь на 13 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. От ударов были повреждены три частных дома, пострадали энергетический и инфраструктурный объекты. Некоторые районы Днепра остались без света и воды.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»