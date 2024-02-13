Некоторые районы Днепра остались без света и воды в результате атаки российских дронов

Российские войска в ночь на 13 февраля атаковали Днепропетровскую область Украины беспилотниками, сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Украинские военные сумели сбить десять дронов, однако в Днепре было несколько попаданий. Глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак сообщил, что беспилотники попали в энергетический и инфраструктурный объекты. Кроме того, оказались повреждены три частных дома.

«Днепроводоканал» заявил о об остановке работы насосной станции из-за перебоев с подачей электричества. Некоторые районы Днепра остались без света и воды. Лысак сообщил, что перебои по-прежнему наблюдаются, но подача электричества в большую часть домов уже восстановлена.

Еще шесть дронов были сбиты в Запорожской и Херсонской областях. По данным ВСУ, в общей сложности российские войска выпустили по территории Украины 23 беспилотника. О погибших и пострадавших в результате атаки не сообщается.

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