В российском СИЗО умер 71-летний обвиняемый в шпионаже гражданин Украины

Обвиняемый в шпионаже 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко умер, предположительно, в СИЗО Ростовской области. Об этом пишет «Мемориал».

Демченко обвиняли в шпионаже (статья 276 УК), незаконном обращении взрывчатых веществ (часть 1, статьи 222 УК) и участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК). Информация о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого появилась в картотеке Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону .

«О фигуранте дела и самом обвинении известно крайне мало — Демченко родился в 1952 году в городе Моспино, проживал там же. С 2014 года Моспино контролируется т.н. ДНР. Есть ли у него близкие родственники и на какой территории — неизвестно», — говорится в сообщении «Мемориала».

Когда против Демченко завели дело, неизвестно. Оно поступило в суд в конце августа. Всего состоялось семь заседаний по существу.

ТАСС, ссылаясь на источники среди силовиков, сообщает, что Демченко умер 31 декабря в ростовской тюремной больнице от инсульта.

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