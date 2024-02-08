«Триггерит только тех, у кого, может, самооценка понижена». В Башкортостане женщинам предложили отправиться в «тур для дур» 

Туристический бренд Башкортостана Terra Bashkiria предложил женщинам отправиться в «тур для дур». После критики в соцсетях название сменили.

Организатор тура — Национальная туроператорская компания. В ее телеграм-канале тур по прежнему рекламируется под старым названием. За пять с половиной тысяч рублей девушкам предлагают прогулку на лошадях и снегоходах, поход в баню, купание в банном чане, сеанс массажа, а также консультацию астролога.

Проектом Terra Bashkiria занимается Центр развития туризма Башкортостана, пишет Kosa.media. В 2020 году его повторно запустили по распоряжению главы республики Радия Хабирова. Заместительница директора Центра Елена Абдульминева рассказала изданию «Подъем», что ее руководитель Руслан Юнусов посчитал, что такое название тура «выстрелит».

«Триггерит только тех, у кого, может, самооценка понижена. Может, они считают, что дура — это плохо. Всем надо побыть немножко дурами в выходной. Я сама там была. А критика — это же реклама бесплатная. У нас отбоя нет от клиентов, не успеваем отвечать. Заняты практически все выходные. И на 8 Марта мы уже отказываем», — добавила она.

Другой замдиректора Центра развития туризма Артур Идельбаев в конце января на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео, снятое во время тура его младшей дочери с подругами. В какой-то момент девочки хором произносят название этого тура.

Кроме «тура для дур» у туристического бренда Terra Bashkiria есть «тур для настоящих пацанов». Они почти не отличаются, но мужчинам вместо астролога предлагают стрельбу из лука и конную борьбу.

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