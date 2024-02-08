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Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Израилю и Украине

11:20 • 08.02.2024

Республиканцы в Сенате США проголосовали против законопроекта, предусматривающего выделение помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 

«За» проголосовали 49 сенаторов, против — 50. Для продвижения законопроекта нужно было 60 голосов. 

Ранее республиканцы требовали внести в законопроект положение о безопасности границ для одобрения оказания помощи Украине, но позже они отказались от этой идеи. В итоге представители Республиканской партии выразили другую претензию — они заявили, что пункты законопроекта в отношении мигрантов оказались недостаточно жесткими. 

В итоге лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер предложил назначить процедурное голосование по более узкой версии пакета на сумму 95,3 миллиарда долларов, которая будет предусматривать помощь Украине, Израилю и Тайваню. При этом положения о безопасности границ в нем не будет. Голосование по новому документу пройдет в четверг. 

Накануне Палата представителей конгресса США отклонила законопроект, предусматривающий выделение военной помощи Израилю, но не упоминающий Украину. Его не поддержали демократы.

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