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Президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбрался на пятый срок

10:17 • 08.02.2024

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбрался на пятый срок. Об этом сообщает AzTV. 

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что после подсчета 93,35% голосов Алиев набирает 92,05%. Кандидат, находящийся на втором месте — депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 2,19%, на третьем — лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа (2%). Остальные четыре кандидата, по официальным данным, набрали меньше 2% голосов.

Алиев впервые стал президентом в 2003 году. После этого он переизбирался на этот пост в 2008, 2013 и 2018 годах. Во время последнего срока Алиев решил силой вопрос о Нагорном Карабахе, который перешел под контроль Азербайджана. До этого территория в течение более чем девяти месяцев фактически находилась в блокаде.

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