В Карелии многодетную мать оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за комментария годичной давности 

В Карелии суд оштрафовал многодетную мать Алену Феоктистову на 30 тысяч тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на собственного корреспондента.

Поводом для составления протокола, по данным издания, стал комментарий, который Феоктистова опубликовала в феврале 2023 года. «Дорогие российские "защитники родины"! Вы не задумывались над простым вопросом... Это пушечное мясо, бронежилеты и заградотряды... Это групповые изнасилования и бомбардировки детских садов... Сегодня вы — бесправные рабы, которых посылают умирать за то, чтобы ваш рабовладелец управлял вами вечно», — говорилось в нем.

Протокол на Феоктистову составили 11 месяцев спустя — 25 января этого года. Согласно проведенной лингвистической экспертизе, в комментариях она утверждала, что «ВС РФ не обеспечивают военнослужащих средствами защиты, солдаты и офицеры вынуждены покупать обмундирование, в частности, бронежилеты за свои деньги».

Телеграм-канал From Karelia with freedom пишет, что после того, как о Феоктистовой написали телеграм-каналы и сми, в соцсетях ей начали приходит анонимные сообщения с угрозами и «вложениями из патриотических пабликов».

Феоктистова не признала вину и просила судью учесть ее тяжелое финансовое положение. «У меня четверо детей, а задолженность [бывшего мужа] по алиментам у меня почти два миллиона. Но судья решил иначе. Для меня 30 тысяч — сумма большая», — прокомментировала она решение суда.

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