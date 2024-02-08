Губернатор Белгородской области сообщил об атаке автобуса с местными жителями дроном-камикадзе 

В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал автобус с местными жителями. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон принадлежал ВСУ. В результате атаки пострадал мужчина, у него осколочное ранение ноги.

Также Гладков сообщил об обстреле села Ржевка в Шебекинском районе. По предварительной информации, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. У четырех человек — осколочные ранения.

Накануне Минобороны России сообщило об обстреле Белгорода из реактивных систем залпового огня чешского производства RM-70 «Вампир». Гладков заявил, что в результате обстрела пострадали два человека.

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