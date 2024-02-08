Фонд кино исключил компанию, снявшую «Мастера и Маргариту», из реестра «лидеров отечественного кинопроизводства»

Фонд кино исключил компанию «Марс Медиа Энтертейнмент», которая сняла фильм «Мастер и Маргарита», из реестра «лидеров отечественного кинопроизводства». На это обратило внимание издание Sotav.

В список на 2024 год вошли восемь компаний: «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука, «ВБД Груп», «Дирекция Кино», «Кинокомпания "СТВ"», «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова», «Централ Партнершип», ООО «Водород 2011» и «1−2-3 Продакшн». Кроме «Марс Медиа Энтертейнмент» из него исключили «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Sotav отмечает, что перечень сократился на две кинокомпании впервые с 2020 года.

Компании, находящиеся в реестре, могут претендовать на софинансирование проектов и безвозмездный прокат отечественных картин. У них больше шансов получить средства безвозмездно, чем у компаний, не входящих в список.

Z-блогеры и пропагандисты обвинили создателей «Мастера и Маргариты» в антипутинской и антисоветской пропаганде. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов требовал проверить режиссера Михаила Локшина на финансирование ВСУ.

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