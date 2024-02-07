Суд заочно арестовал главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина

Псковский городской суд заочно арестовал главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина. Об этом сообщает издание со ссылкой на адвокатов.

На этой неделе стало известно, что против главреда «Псковской губернии» возбудили второе уголовное дело. Камалягину вменяют в вину уклонение от исполнения обязанностей «иноагента» (статья 330.1 УК). Это дело стало третьим по данной статье в России.

Первое дело против Камалягина возбудили по статье о повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК). В конце прошлого года его объявили в розыск.

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