Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов главу украинской разведки Кирилла Буданова

Росфинмониторинг добавил в перечень экстремистов и террористов руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом свидетельствуют данные реестра.

В реестре также пометили, что Буданов «причастен к терроризму».

В середине декабря 2023 года МВД России объявило главу украинской разведки в розыск. До этого Следственный комитет России заочно обвинил главу ГУР, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего украинскими Военно-морскими силами Алексея Неижпапу и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка в терроризме. Поводом для возбуждения уголовного дела стали атаки украинских дронов по территории России.

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