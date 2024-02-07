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Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов главу украинской разведки Кирилла Буданова

15:40 • 07.02.2024

Росфинмониторинг добавил в перечень экстремистов и террористов руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом свидетельствуют данные реестра. 

В реестре также пометили, что Буданов «причастен к терроризму». 

В середине декабря 2023 года МВД России объявило главу украинской разведки в розыск. До этого Следственный комитет России заочно обвинил главу ГУР, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего украинскими Военно-морскими силами Алексея Неижпапу и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка  в терроризме. Поводом для возбуждения уголовного дела стали атаки украинских дронов по территории России.

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