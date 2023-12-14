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МВД России объявило в розыск главу украинской разведки Кирилла Буданова

08:44 • 14.12.2023

МВД России объявило в розыск руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Соответствующая карточка появилась в базе розыска российского ведомства.

В ней не указано по какой статье разыскивают Буданова. В начале октября Следственный комитет России заочно обвинил главу ГУР, а вместе с ним командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего украинскими Военно-морскими силами Алексея Неижпапу и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка  в терроризме. Поводом для возбуждения уголовного дела стали атаки украинских дронов по территории России.

«Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к  организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации», — говорилось в сообщении СК.

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