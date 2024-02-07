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«Отвратительно и бессовестно». Глава Башкортостана — о предложении почтить память погибшего после задержания активиста

08:56 • 07.02.2024


Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал «отвратительным и бессовестным» предложение о минуте молчания в память об активисте Рифате Даутове. Видео опубликовано в телеграм-канале Хабирова. 

Предложение озвучил танцор Риф Габитов. «Оно отвратительно и бессовестно, потому что минуты молчания мы должны предъявлять тем людям, которые действительно погибли за родину, за свободу, заслужили уважение людей», — сказал Хабиров. Он заявил, что Даутов «обвиняется в тяжком преступлении». По его словам, результаты экспертизы еще не известным, но «первые результаты» показали, что «нет ни гематом, ничего». 

Даутов умер после задержания силовиками из-за участия в протестах в Баймаке. По словам его сестры Залии Ахмадиевой, 25 января в Зианчуринском районе Даутова задержали сотрудники ОМОНа, которые «увезли его в неизвестном направлении». На следующий день стало известно, что активист скончался. Его сестра указывала, что в протестах он не участвовал.  

Протесты в Баймаке начались после того, как суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поддержать его к суду пришли тысячи людей. Силовики попытались разогнать собравшихся с помощью слезоточивого газа и дубинок. После этого были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. 

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