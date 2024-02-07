Главный для российских импортеров банк Китая отказался от операций с РФ — «Ведомости»

Китайский Chouzhou Commercial Bank, являющийся главным для российских импортеров, остановил операции с Россией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных бизнесменов. Информацию изданию подтвердили финансовые консультанты и деловые объединения.

По словам собеседников, менеджеры банка сообщили клиентам о прекращении отношений с любыми российскими и белорусскими организациями на прошлой неделе. Один из источников уточнил, что речь идет о прекращении транзакций не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. «Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», – сказал он.

При этом Chouzhou Commercial Bank не единственный китайский банк, который остановил операции с Россией. Источник «Ведомостей» рассказал, что другая финансовая организация закрыла его компании валютный счет, переводить деньги он может только в юанях. Кроме того, банк требует подтвердить отсутствие контактов с подсанкционными компаниями и лицами и что товар не будет использоваться для оборонных целей. Юрист Павел Бажанов добавил, что две платежные системы — PingPong и Xtransfer — прекратили платежи, а Bank of China в Шеньчжене не открывает счета китайским компаниям, если их учредитель с российским гражданством.

Ранее стало известно, что турецкие банки стали закрывать счета российских компаний. Собеседники «Ведомостей» говорили, что они опасаются вторичных санкций со стороны США, под которые они могут попасть за помощь в обходе ограничений против российского ВПК и бизнеса.

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