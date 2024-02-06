МВД России объявило в розыск вступившего в тероборону Украины журналиста Сергея Лойко

МВД России объявило в розыск писателя и журналиста Сергея Лойко, вступившего в тероборону Украины. На это обратила внимание «Медиазона».

В базе говорится, что Лойко разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой статье МВД объявило журналиста в розыск, не уточняется.

Лойко работал в газете Los Angeles Times, писал про войны в Чечне, Абхазии, Нагорном Карабахе и Афганистане. С 2014 года он освещал конфликт на востоке Украины. В частности, он находился в здании Донецкого аэропорта, когда там держали оборону украинские военные. Эти события стали основой его романа «Аэропорт». Он рассказал «Холоду», что после начала полномасштабной войны записался в территориальную оборону Украины.

В сентября 2022 года Минюст России признал Лойко «иноагентом». 10 января суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей по статье о нарушении порядка деятельности «иноагента».

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