Экс-координатору челябинского «Голоса» назначили 700 тысяч рублей штрафа по делу о военных «фейках»

Златоустовский городской суд Челябинской области приговорил экс-координатора местного «Голоса» Наталью Гусеву к штрафу в 700 тысяч рублей по делу о распространении «фейков» о российских военных (часть 1 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Олега Степанов.

Обвинение запрашивало ей 700 тысяч рублей штрафа.

Дело против Гусевой возбудили в июне прошлого года. Поводом стали ее посты в «Одноклассниках» и комментарий о совершении российскими военными преступлений в Украине против гражданских лиц. До этого Гусеву оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за антивоенных постов.

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