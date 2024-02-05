Суд в Москве отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова, представлявшего интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». Об этом сообщается в карточке дела.

О домашнем аресте для юриста ходатайствовало следствие. Федярову вменяют в вину посредничестве при даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК).

Юриста задержали сегодня, подробности дела не сообщаются.

Федяров работал следователем в прокуратуре, а затем стал руководителем юридического департамента и службы экономической безопасности в крупной строительной компании, рассказывала «Новая газета». В 2013 году его осудили по статье о мошенничестве, а в 2016 году, после освобождения, стал заниматься правозащитной деятельностью. Он сотрудничал с «Русью сидящей», а также представлял интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». После этого он стал управляющим партнером юридической компании.

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