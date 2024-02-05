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Суд в Москве отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова

20:44 • 05.02.2024

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова, представлявшего интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». Об этом сообщается в карточке дела. 

О домашнем аресте для юриста ходатайствовало следствие. Федярову вменяют в вину посредничестве при даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК). 

Юриста задержали сегодня, подробности дела не сообщаются. 

Федяров работал следователем в прокуратуре, а затем стал руководителем юридического департамента и службы экономической безопасности в крупной строительной компании, рассказывала «Новая газета». В 2013 году его осудили по статье о мошенничестве, а в 2016 году, после освобождения, стал заниматься правозащитной деятельностью. Он сотрудничал с «Русью сидящей», а также представлял интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». После этого он стал управляющим партнером юридической компании.

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