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В Москве задержали юриста Алексея Федярова

17:52 • 05.02.2024

В Москве задержали юриста Алексея Федярова, представлявшего интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», по подозрению в посредничестве при даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК). Об этом пишет «Московский комсомолец». 

Следствие просит отправить его под домашний арест. В Замоскворецком суде Москвы «Настоящему времени» подтвердили поступление материалов в отношении Федярова.

Федяров десять лет работал следователем в прокуратуре, а затем стал руководителем юридического департамента и службы экономической безопасности в крупной строительной компании, рассказывала «Новая газета». В 2013 году он был осужден по статье о мошенничестве, а в 2016 году, после освобождения, стал заниматься правозащитной деятельностью. Он сотрудничал с «Русью сидящей», а также представлял интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». Сейчас он является управляющим партнером юридической компании.

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