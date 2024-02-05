ЕС может включить в 13-й пакет санкций ограничения на передвижение для российских дипломатов — Politico

13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может позволить ограничивать передвижения российских дипломатов. Об этом пишет Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

Предполагается, что ограничения сможет вводить страна, в которой аккредитован тот или иной сотрудник дипмиссии. На подобных ограничениях еще в прошлом году настаивала Чехия. В частности, премьер-министр страны Ян Липавский предлагал ввести для дипломатов биометрические паспорта, так как в нынешней ситуации отслеживать передвижения людей по шенгенской зоне затруднительно.

Кроме того, некоторые страны Евросоюза настаивают на введении полного запрета на экспорт алюминия из России. Однако, по данным Politico, в 13-й пакет его включать не планируют.

Новый пакет санкций ЕС планирует разработать ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Большинство дипломатов, с которыми поговорила Politico, назвали его «символическим», так как для разработки более масштабных ограничений Евросоюзу нужно больше времени.

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