HBO разорвала контракт с актером Милошем Биковичем, вероятно, из-за его поддержки российского вторжения в Украину. Он должен был сниматься в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович не примет участия в съемках третьего сезона сериала «Белый лотос». Компания-производитель сериала HBO разорвала с ним контракт, сообщает Deadline Hollywood со ссылкой на источники.

Это сообщение в своем инстаграме подтвердил и сам Бикович. Он подчеркнул, что его участие в проекте «стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», — написал актер.

На прошлой неделе МИД Украины в своем официальном аккаунте в соцсети X обратился к HBO с вопросом: «HBO, вам нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?»

В ведомстве пояснили, что Бикович поддержал российское вторжение в Украину, посещал аннексированный Крым и снимался в российских пропагандистских фильмах, за что получал награды от властей России.

Бикович должен был сыграть роль «кокетливого русского йога» в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Первые два сезона имели большой успех и, в частности, получили две награды «Золотой глобус».

Милош Бикович — российский актер сербского происхождения. В России он известен благодаря ролям в сериале «Отель Элион» и фильмах «Лед» и «Холоп». В 2019 году Украина запретила ему въезд в связи с «угрозой национальной безопасности». В 2021 году Бикович получил российское гражданство.

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