Залужный: мы должны признать значительное преимущество России в мобилизации человеческих ресурсов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал для сайта CNN колонку под названием «Дизайн войны изменился», в которой описал свое видение текущего состояния войны Украины с Россией. Полный перевод колонки на русский язык опубликовала «Медуза».

В статье генерала не упоминаются сообщения о возможной отставке, так как она была написана до них. По словам источника CNN, отставка может произойти в течение нескольких дней.

По словам Залужного, Украина страдает от несовершенства нормативно-правовой базы и частичной монополизации ОПК, что приводит к проблемам с производством, например, боеприпасов, и это усиливает зависимость Киева от поставок союзников.

«Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, в сравнении с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер», — заявил он.

Приоритетом для ВСУ Залужный назвал получение относительно дешевых и высокоэффективных беспилотников. Создание новой системы технологического перевооружения, по мнению Залужного и партнеров ВСУ, займет пять месяцев. Также он выделил три основных направления деятельности на год:

▪️ Создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными активами;

▪️ Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограниченность ресурсов;

▪️ Оперативное освоение новых боевых возможностей.

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