Поддерживающих Украину знаменитостей «нужно судить» — МИД России

В Министерстве иностранных дел России заявили, что «всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», сообщает ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию Bloomberg, источники которого сообщили, что Москва поручила дипломатам в «дружественных» России странах «преследовать» звезд, которые поддерживают Украину. В материале упоминается ситуация с задержанием участников «Би-2» в Таиланде, которым удалось улететь в Израиль.

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