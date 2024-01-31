Суд в Гааге признал, что Россия нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма

Суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины против России. Москву признали виновной в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, суд решил, что российские силовики могли частично нарушать права крымских татар, пишет Русская служба Би-би-си.

В иске, который был подан в суд Гааги в январе 2017 года, Киев требовал признать, что Москва поддерживала «вооруженные группы, совершающие акты терроризма в Украине». Также украинская сторона добивалась компенсации убытков из-за катастрофы малазийского «Боинга» МН17 и ряда других «террористических актов». Ранее суд Нидерландов решил, что ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа лайнера несет Россия.

Суд в Гааге отверг большинство обвинений Украины о финансировании терроризма. Однако признал, что Москва не смогла должным образом расследовать выдвинутые обвинения против представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Там самым Россия нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

Кроме того, в решении суда отмечается, что к делу может относиться только финансовая поддержка терроризма, но не поставки оружия, с помощью которого осуществлялись теракты. Гаагский суд также постановил, что у него нет достаточных доказательств для признания террористическими группы, которых Украина называет таковыми.

В иске против Москвы Киев также хотел гарантировать защиту всех этнических групп, проживающих в Крыму, права которых систематически нарушались Россией. Однако Украине не удалось доказать большинство фактов расовой дискриминации крымских татар и украинцев, которые проживают на полуострове.

В то же время суд пришел к выводу, что Россия не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, так как там резко упало число учеников, обучающихся на украинском языке. В решении гаагского суда сказано, что Москва нарушила свои обязательства в рамках конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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