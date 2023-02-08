Следователи по делу о крушении Боинга MH17 в 2014 году сообщили, что не могут предъявить обвинения Путину из-за недостатка улик 

Представители объединенной следственной группы по делу о крушении пассажирского лайнера MH17 под Донецком в 2014 году заявили о том, что сделали все возможное для расследования произошедшего и завершают свою работу. По их словам, Путин, вероятно, лично одобрил отправку в Донбасс зенитного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет, но для предъявления обвинений российскому президенту не хватает улик. Кроме того, законодательство Нидерландов запрещает расследования в отношении действующего главы государства.

По словам членов объединенной следственной группы, все возможные версии были тщательно изучены, но полученных результатов недостаточно для выдвижения обвинений против новых фигурантов.

В то же время в ходе пресс-конференции они воспроизвели записи двух перехваченных телефонных разговора с участием помощника главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова. На этих записях чиновник несколько раз подчеркивает, что решение об отправке «Бука» в Донбасс принял «никакой не генерал, никакой не министр обороны, а самый первый лично».

«Есть весомые указания на того, что Путин принимал непосредственное участие в принятии решений по "Буку", однако эти указания не достигают высокой планки полных и неопровержимых доказательств. Кроме того, президент РФ пользуется иммунитетом в соответствии с международным правом. По закону Нидерландов, главы государств не могут быть осуждены за любые преступления, даже за военные преступления в течение исполнения срока их полномочий», — пояснили представители объединенной следственной группы.

В ноябре суд в Гааге признал виновными в причастности к крушению «Боинга» и заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, более известного как Стрелков, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертого обвиняемого — Олега Пулатова — суд оправдал.

Источник: Русская служба Би-би-си

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