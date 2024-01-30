На экс-журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину написал донос депутат, жаловавшийся на «Википедию»

Донос на бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Внимание на пост в телеграм-канале Альшевских обратило внимание само издание.

Депутату пришел ответ из Военного следственного управления СК по Восточному военному округу, где он просил проверить действия Фоминой и «представителей СМИ» Латвии. В документе говорится, что 8 января против журналистки и «и иных неустановленных лиц» возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию.

В СМИ информация о деле появилась на следующий день. Однако в базах розыска МВД и Мосгорсуда соответствующих данных не было.

Альшевских с момента создания «Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» в марте 2022 года входит в ее состав. Как отмечают «Важные истории», он лично или в составе комиссии писал доносы в том числе на «Википедию», рэпера Влади (Владислав Лешкевич) и шахматиста Гарри Каспарова.

Фомину преследуют из-за ее расследования, вышедшего летом 2022 года. В нем рассказывается, как военнослужащие 4-й мотострелковой бригады ВС РФ казнили мирных жителей села Андреевка Киевской области. Один из военных, Даниил Фролкин, в разговоре с журналисткой признался в убийстве. Весной 2023 года суд в Хабаровске приговорил его к пяти с половиной годам колонии по делу о военных «фейках».

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