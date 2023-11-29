Отношения между Зеленским и Залужным «ужасные» — The Economist

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным «ужасные». Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

Так, неназванный высокопоставленный чиновник из украинского правительства сказал изданию, что открытый конфликт между президентом и главнокомандующим армией стал «предсказуемым» результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая «пошла не по плану». Собеседник издания назвал неразумным поступок Залужного, который выступил с заявлениями, противоречащими оптимистичной позиции президента относительно положения на фронте. В то же время чиновник оговорился, что в правительстве мало кто готов поспорить с «трезвыми выводами» Залужного.

В итоге, как пишет The Economist, представители украинского военного и политического руководства пытаются переложить ответственность за провал друг на друга. «Политики говорят, что их генералы — олухи с подготовкой времен СССР. А генералы говорят, что политики — мешающие им дураки», — пишет издание.

Оно также отмечает, что еще одним фактором в противостоянии Зеленского и Залужного может быть уголовное дело, которое возбудили в Украине после провала обороны на юге страны в начале российского вторжения. По некоторым данным, главком ВСУ пока фигурирует в нем как свидетель. По словам источника в Генштабе украинской армии, активное общение Залужного с прессой может быть страховкой на случай его уголовного преследования.

Как пишет The Economist, Залужный до сих пор не заявлял о политических амбициях, но это не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского как потенциальный политический противник. По данным закрытых опросов общественного мнения, Зеленскому доверяет 32% респондентов, в то время как о доверии Залужному заявили 70% опрошенных.

Издание также отмечает, что разногласиями между украинским главнокомандующим и президентом может воспользоваться Россия. В украинской разведке говорят, что Москва уже пытается извлечь выгоду из напряженности.

О том, что отношения между Зеленским и Залужным испортились, начали говорить, когда главком ВСУ дал интервью, в котором заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. В ответ президент сказал, что не согласен с такими оценками и подчеркнул, что военные не должны заниматься политикой. При этом в офисе Зеленского отрицают наличие конфликта между ним и Залужным.

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