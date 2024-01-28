Победительница Каннского фестиваля Кира Коваленко работает над фильмом о жизни секс-работниц на войне во Вьетнаме

Режиссерка Кира Коваленко работает над фильмом о жизни секс-работниц на вьетнамской войне. Об этом стало известно «Холоду».

Речь идет о драме «Пыль жизни» (Dust of life). Это история о группе женщин, которые пытаются начать новую жизнь после войны во Вьетнаме, где они были секс-работницами.

Пока проект находится на ранней стадии и его детали не раскрываются. Кто выступит продюсером — неизвестно. Кинокритик Тимур Алиев предполагает, что им может стать Александр Роднянский.

Роднянский выступил в качестве продюсера другой картины Коваленко — «Дети надежды» (Children of Hope) — о беременности 40-летней женщины. Она также находится в производстве.

Коваленко — выпускница мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. В 2021 году ее фильм «Разжимая кулаки» получил гран-при авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. После начала войны в Украине Коваленко с ее партнером, режиссером Кантемиром Балаговым, уехали из России в США.

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