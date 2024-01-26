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В Вологодской области задержали вооруженного участника войны, который вернулся домой в отпуск. Его обвинили в хищении оружия

20:00 • 26.01.2024

В Вологодской области по делу о хищении оружия задержали 40-летнего участника войны в Украине Александра Куртышева. Об этом сообщается в соцсетях местного управления МВД. 

Представители ведомства сообщили, что Куртышева задержали в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие у него изъяли. На мужчину завели уголовное дело о хищении или вымогательстве оружия (часть 3 статьи 226 УК). 

Ранее 26 января вологодские силовики объявили Куртышева в розыск. Глава Бабаевского округа Юрий Парфенов опубликовал на своей странице во «Вконтакте» ориентировку, в которой говорилось, что разыскиваемый — «военнослужащий, участник СВО, находящийся в отпуске». В ориентировке также было указано, что Куртышев ранее был судим за убийство двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК).    

«При себе может иметь холодное либо огнестрельное оружие, психически неуравновешен, склонен к совершению тяжких преступлений против жизни и здоровья … По имеющейся информации Куртышев вооружен гладкоствольным ружьем», — говорилось в тексте. 

В Вологодской области задержали вооруженного участника войны

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждал, что в связи с розыском в Бабаеве были оцеплены школы. Глава Бабаевского округа Парфенов это опроверг

«Медиазона» выяснила, что в 2017 году Вологодский областной суд приговорил Куртышева к 19 годам колонии особого режима за то, что он избил и задушил двух человек. 

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