В Вологодской области задержали вооруженного участника войны, который вернулся домой в отпуск. Его обвинили в хищении оружия

В Вологодской области по делу о хищении оружия задержали 40-летнего участника войны в Украине Александра Куртышева. Об этом сообщается в соцсетях местного управления МВД.

Представители ведомства сообщили, что Куртышева задержали в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие у него изъяли. На мужчину завели уголовное дело о хищении или вымогательстве оружия (часть 3 статьи 226 УК).

Ранее 26 января вологодские силовики объявили Куртышева в розыск. Глава Бабаевского округа Юрий Парфенов опубликовал на своей странице во «Вконтакте» ориентировку, в которой говорилось, что разыскиваемый — «военнослужащий, участник СВО, находящийся в отпуске». В ориентировке также было указано, что Куртышев ранее был судим за убийство двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК).

«При себе может иметь холодное либо огнестрельное оружие, психически неуравновешен, склонен к совершению тяжких преступлений против жизни и здоровья … По имеющейся информации Куртышев вооружен гладкоствольным ружьем», — говорилось в тексте.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждал, что в связи с розыском в Бабаеве были оцеплены школы. Глава Бабаевского округа Парфенов это опроверг.

«Медиазона» выяснила, что в 2017 году Вологодский областной суд приговорил Куртышева к 19 годам колонии особого режима за то, что он избил и задушил двух человек.

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