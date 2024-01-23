Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Харькову и Павлограду

Россия нанесла ракетные удары по городам Украины. В Киеве прозвучали несколько взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, ракеты попали по жилому району. В Павлограде, по данным местных властей, в результате атаки погиб как минимум один человек.

Так, по данным Кличко, в украинской столице атаке подверглись три района. В Святошинском районе в одной из квартир обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала. Там также начался пожар в нежилом двухэтажном здании.

«В Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с первого по пятый этаж», — написал он в своем телеграм-канале.

В Печерском районе в результате атаки загорелось нежилое здание и несколько автомобилей. В Соломенском районе пожар начался в нескольких квартирах жилого дома, а также разрушено двухэтажное нежилое здание.

Кличко написал, что, по предварительной информации, пострадали по меньшей мере девять человек. В свою очередь, военная администрация Киева сообщила об одной погибшей женщине.

В Харькове ракета попала в многоквартирный дом. В результате полностью разрушен один подъезд, написал Терехов. Спасатели приступили к разбору завалов. «Также в части Киевского района нет света, частично воды», — добавил он.

Глава Харьковской области Олег Синегубов уточнил, что число раненых достигло 35 человек, среди которых двое детей — 10 и 12 лет.

Кроме того, о ракетной атаке на Павлоград сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его данным, один человек погиб. «Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой», — добавил он.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате российской атаки, по предварительной информации, погибли пять человек.

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