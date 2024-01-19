Суд арестовал президента узбекского землячества Усмана Баратова, который назвал российских военных петухами

Суд отправил в СИЗО президента узбекского землячества Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы.

Баратов в ходе допроса свою вину не признал. По уголовному делу назначили несколько судебных экспертиз, в том числе лингвистическую и компьютерно-техническую.

16 января на странице Баратова в «Одноклассниках» появился пост, в котором он рассуждал о ситуации с яйцами в России. К сообщению была прикреплена картинка курицы с надписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта».

На эту публикацию обратили внимание российские проверенные блогеры. «У себя в "Одноклассниках" он спокойно постит картинки с укропабликов с посылом, что Российская армия — это "петухи". Усман Баратов находит подобные шутки очень остроумными. Ему они по душе», — написал в своем телеграм-канале Юрий Котенок.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства возбудить против Баратова уголовное дело по статье об экстремизме за «оскорбительные высказывания в адрес участников военной операции».

В свою очередь, Баратов в сторис в инстаграме заявил, что его взломали и публикацию в «Одноклассниках» якобы разместил не он. Позже он закрыл свою страницу в «Одноклассниках».

При этом в разговоре с РБК Баратов выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО».

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