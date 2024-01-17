Apple впервые обогнала Samsung по мировым продажам смартфонов. В России iPhone не входит даже в топ-5

Согласно отчету аналитической компании International Data Corporation (IDC) за 2023 год, Apple обогнала Samsung по мировым продажам смартфонов. Американская компания доставила в магазины около 235 миллионов iPhone. Это на 8 миллионов больше, чем у многолетнего лидера Samsung. Поставки южнокорейской корпорации оцениваются в 226 миллиона смартфонов. Бренд Xiaomi занял третью позицию — их было продано 146 миллионов. Далее в списке располагаются смартфоны компаний Oppo и Transsion.

Впервые с 2010 года лидером по продажам оказалась не компания Samsung. Эксперты связывают это с конкуренцией на рынке Android-устройств. Популярность там набрали бренды Xiaomi, Honor, OnePlus и Google Pixel. Возобновляется также конкуренция со стороны компании Huawei на рынке в Китае, который называют крупнейшим рынком продаж. Всего в мире поставки устройств сократились на 3% и составили 1,17 миллиарда смартфонов.

Источник РИА «Новости» рассказал, что в России продукция Apple по продажам в штучном выражении в 2023 не смогла войти в пятерку и стала лишь шестой в рейтинге. В топ-3 самых продаваемых брендов — Xiaomi, Тecno (компания Transsion) и realme. Samsung в России расположился на четвертом месте.

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