Бывший полицейский из Свердловской области рассказал о сокрытии трупов своим начальством. На него завели три уголовных дела

Шалинский районный суд отправил под домашний арест на два месяца бывшего участкового Юрия Золотко, сообщают «Вечерние ведомости». По информации E1.ru, на него завели три уголовных дела о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК). Экс-полицейского обвиняют в применении силы к задержанным в 2019, 2021 и 2022 годах. Сам Золотко это отрицает и связывает свое преследование с тем, что он неоднократно жаловался на свое начальство. В том числе он сообщал о сокрытии неизвестных трупов.

В феврале 2022 года рабочие кладбища в поселке Шаля Свердловской области копали могилу для умершей женщины. В процессе они наткнулись на тайное захоронение трех свежих трупов.

«В ходе копки [один из работников кладбища] Евгений лопатой ударил о твердый предмет, мы посмотрели и обнаружили захоронение трупов. Лопатой он ударил о череп. При этом трупы были лишь частично разложившиеся, от них исходил запах гнили. Два трупа как взрослые люди, один небольшой комплекции», — писал в объяснении следователю один из копателей могил Олег. Документ опубликовало издание E1.ru.

Работники кладбища вызвали полицию. Приехавший на место замначальника МО МВД «Шалинский» подполковник полиции Юрий Д. (его полная фамилия не называется) и его напарник не стали разбираться в происхождении тел.

«[Юрий Д.] приказал нам углубить яму, закопать данные трупы глубже, чтобы после этого захоронить покойную Азовцеву, не сообщая родственникам последней. Что мы и сделали. Никто эти трупы никуда не забирал и никуда не увозил, мне показалось это странным. Криминальные трупы или просто бесхозные — я не знаю. Но даже бесхозные трупы совместно не хоронят, тем более они были все примерно одинаково разложены, на мой взгляд, смерть наступила в одно время», — писал работник кладбища Олег.

По его словам, ему было неприятно выполнять требование полицейского. Позднее он рассказал об этой ситуации другим людям, включая участкового Юрия Золотко.

Золотко написал в Следственный комитет заявление с просьбой провести проверку по факту превышения должностных полномочий и сокрытия преступления. После этого СК начал проверку по статье об убийстве (105 УК), писало E1.ru. Однако проверять действия полицейских и выкапывать трупы следователи не стали.

Тогда Золотко написал жалобу о бездействии следователей в областную прокуратуру. «Их [трупы] как минимум обязаны были доставить на экспертизу и установить причину смерти», — настаивал Золотко.

В декабре 2023 года силовики все-таки вскрыли могилу и нашли под ней три неизвестных трупа. В пресс-службе следственного управления СК сообщили, что останки отправлены на экспертизу, а заявление Золотко о причастности силовиков к сокрытию информации о телах не подтвердилось.

«Признаков криминальной смерти не установлено», — добавил старший помощник главы свердловского СК Александр Шульга.

Как пишет E1.ru, Золотко стал участковым в Шали в 2016 году. За время своей работы он несколько раз жаловался на начальство. Он рассказывал, что следственно-оперативная группа, находящаяся на дежурстве, часто «не желала» выезжать на места происшествий. Вместо них на вызовы отправляли по одному участковому.

«…даже находящегося дома в нерабочее время, безоружного [участкового]. Дело в том, что большая часть начальников — выходцы как раз из оперативных работников и следователей. Например, сейчас начальник — бывший следователь. Они состоят в дружеских, а часто и в семейных отношениях со своими коллегами из таких служб, а в участковых стараются брать посторонних людей. И впоследствии необоснованно взвешивают именно на них чужую работу», — рассказывал Золотко.

В 2019 году Золотко написал первую жалобу в региональный ГУ МВД. После этого в его отделении изменили график дежурств и пересмотрели границы административных участков для участковых, рассказал он. По словам Золотко, его начали благодарить коллеги, но начальство стало относиться к нему хуже.

В ноябре 2022 года Золотко уволили «за проступок, порочащий честь силового ведомства». В 2023 году он восстановился в должности по решению суда, однако впоследствии другой суд признал его увольнение законным, — рассказывал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

2 сентября 2022 года Золотко возвращался домой, когда дорогу ему перегородил ранее судимый мужчина, которого участковый привлекал к ответственности.

«Он был пьяный в компании таких же ранее судимых, начал оскорблять матом: “Мент ебаный” и тому подобное. Не давал пройти к подъезду. Я сделал ему замечание и попытался обойти его. Он схватил меня за одежду и начал замахиваться. Я, действуя в рамках закона, чтобы освободиться, ударил его рукой. Он отпустил меня, и я тут же ушел домой, чтобы не продолжать конфликт. Я сразу же доложил руководству», — рассказал он E1.ru.

После этого на полицейского завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК). Дело о нападении на него самого возбуждать не стали.

E1.ru пишет, что полицейские из отдела вытались представить этот случай и проведенную служебную проверку как основание для увольнения Золотко. Однако суд в феврале 2023 года признал результаты этой служебной проверки незаконными, как и сам приказ об увольнении. Судья приобщил показания свидетелей, подтвердивших, что на Юрия Золотко напали. Также суд обратил внимание на отсутствие доказательств того, что потерпевший получил травму (сломанный нос) именно в тот день. Кроме того, судья установил, что сотрудники полиции скрыли сообщение Золотко о нападении на него.

«По моему заявлению о нападении на меня я получаю отказы в возбуждении дела, которые потом отменяет прокуратура. А то, что меня обвинил ранее судимый человек, имеющий ко мне неприязнь и сам напавший на меня, это обвинение почему-то спокойно дошло до суда. Они намерены меня осудить, чтобы иметь формальный повод уволить. Жена начальника, с которым у меня конфликт, работает в подчинении у этой судьи. Я просил отвод для нее, но мне отказали», — сказал Золотко. Что произошло с делом об умышленном причинении вреда здоровью, E1.ru не уточняет.

Золотко также написал заявление в СК с просьбой проверить действия начальника и заместителя начальника Шалинского МО МВД на предмет фальсификации своего уголовного преследования и укрывательства других преступлений, в том числе касающихся спрятанных под могилой тел неизвестных.

12 января 2024 года силовики в масках и с автоматами приехали в дом Золотко в деревне Колпаковка и задержали его.

«Как будто опасного преступника приехали забирать. Они сказали Юрию, что они следователи и что возбуждено уголовное дело. Все это на глазах у маленького ребенка. Лично мне никакие документы не показали. Куда его повезли — тоже не сказали. Забрали у нас телефоны, мне вернули, только когда уезжали. Адвоката не дали вызвать», — рассказала E1.ru его жена Кристина.

13 января в его доме прошел обыск. Как пишет E1.ru, поводом стали три уголовных дела, которые на Золотко завели еще в декабре 2023 года. В постановлении на обыск, которое оказалось в распоряжении издания, говорилось, что Золотко подозревают в том, что в 2019, 2021 и 2022 годах он избивал задержанных.

На суде по избранию ему меры пресечения Золотко рассказал, что один из потерпевших угрожал его жене ножом в зале суда.

«Удивлен я тремя уголовными делами, которые в отношении меня возбуждены. Естественно необоснованно. Вы сами видите — потерпевший пришел с другом, который угрожал моей жене ножом прямо в суде. Сам потерпевший признался, что прямо в полицейском участке он давил меня локтем, прижимал к стене. То есть такие люди сейчас дают против меня показания. И дают показания сотрудники полиции, которые находятся в подчинении у начальника, на которого я написал заявление», — сказал он.

14 января в Шали прошел пикет в поддержку бывшего участкового: общественник Максим Ездаков вышел с плакатом «Свободу Золотко». Он рассказал журналистам, что по заявлениям бывших задержанных, на основании которых преследуют Золотко, в 2019—2021 годах отказывались возбуждать уголовные дела.

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