Суд постановил выдворить из России основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Никулинский районный суд признал Мартича виновным в пропаганде наркотиков в текстах его песен (часть 2 статьи 6.13 КоАП). Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил выдворить музыканта из страны.

Административное дело против музыканта возбудили 18 декабря. Присутствовал ли он на заседании — неизвестно. RTVI пишет, что с 2022 года Мартич живет в Сербии, а в Россию приезжает лишь по работе.

Мартич родился в Белграде в 1993 году. Его семья переехала в Россию, когда ему было четыре года. Как пишет «Медиазона», последний проект Мартича «Пасош» в марте 2021 года объявил о приостановке деятельности после того, как его бывшая девушка Анна Зосимова рассказала о насилии с его стороны.

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