В 2023 году в российские суды поступило почти три тысячи дел о «дискредитации» армии — «Сибирь.Реалии»

В 2023 году в российские суды поступило 2870 административных дел о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Сибирь.Реалии». По подсчетам издания, всего с начала войны в Украине количество таких дел составило 8386.

Больше всего протоколов о «дискредитации» армии за 2023 год российские суды получили в марте, а меньше всего — за декабрь. Самое большое количество таких дел рассматривалось в Москве (1019), аннексированном Крыму (562) и Санкт-Петербурге (457). Как отмечает «Сибирь.Реалии», ни одного протокола по этой статье за 2023 год не поступило в суды в Чеченской республике.

С начала войны больше всего протоколов о «дискредитации» армии составили на жителя Волгограда Виталия Готру — его оштрафовали на 690 тысяч рублей по 23 эпизодам. На втором месте — бывший военный из Петербурга Илья Храпко: на него составили 15 протоколов за посты в соцсетях, однако позже их объединили в одно дело. Храпко оштрафовали на 20 тысяч рублей. 15 протоколов о «дискредитации» также составили на жителя Благовещенска Павла Камболина, позднее на него завели уголовное дело о вандализме, пишет «Сибирь.Реалии».

По информации издания, всего по статья о «дискредитации» армии в России с начала войны оштрафовали 5800 человек.

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