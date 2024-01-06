В Брянске закрылся клуб, возле которого блогерша сожгла свой паспорт

В Брянске закрылся клуб «Девяносто первый», возле которого блогерша из Москвы Евгения Хоффман сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте».

«Концертная площадка по независящим от нас причинам временно находится в отпуске. Как урегулируем все вопросы касаемо проверок, снова откроем двери в наши сердца. Будем скучать, и не сжигайте свои паспорта, пожалуйста, по крайней мере перед нашим входом», — говорится в сообщении.

По версии следствия, рано утром 1 января Хоффман, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-ой Почепской в городе Брянске, «совершила надругательство над Государственным гербом Российской Федерации».

Очевидцы сняли, как она сжигает паспорт, и выложили в сеть. Ролик увидела глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала обратиться по этому поводу в полицию, после чего Хоффман задержали.

3 января Советский районный суд Брянска отправил Хоффман под домашний арест. Изначально сообщалось, что ей вменяют надругательство над гербом России (статья 329 УК). При этом в пресс-службе судов Брянска рассказали, что на Хоффман также завели дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений (пункт «д» части 2 статьи 112 УК). Что стало поводом для этого обвинения в пресс-службе не уточнили.

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